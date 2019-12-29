Іран пригрозив знищувати кораблі-розвідники в районі спільних навчань з РФ та Китаєм

Заступник командувача та очільник штабу збройних сил Ірану Хабібулла Саярі пригрозив збивати будь-які розвідувальні засоби в районі проведення спільних військових навчань з Китаєм та РФ.

Про це повідомляє Tasnim.

"Спільні навчання це не жарти, і ми не жартуємо. Будь-які засоби, як водні, так і повітряні, будуть збиватися в районі проведення навчань", — заявив Саярі.

"Деяка інформація про навчання буде оприлюднена, але таємна інформація нікому не буде надана", - додав Саярі.

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Як повідомлялося, РФ, Іран та Китай проводять спільні чотириденні військово-морські навчання у Індійському океані з 27 грудня.