У Британії уряд випадково опублікував домашні адреси тисячі людей
Як повідомило BBC, дані людей були у вільному доступі упродовж години.
Також до переліку потрапила британська співачка Олівії Ньютон-Джон, футболістка Джилл Скотт, ексгенпрокурор Елісон Сондерс та інші. У переліку зазначено, що Елтон Джон має отримати Орден за досягнення в музиці, адже у 1998 році співак уже став британським лицарем.
На сайті опублікували домашні адреси включно з номером будинку проживання та поштовий індекс. Крім артистів і спортсменів, у переліку були дані правоохоронців і військових.
У Кабміні вибачилися перед постраждалими та пообіцяли розслідувати, як такий інцидент міг статися.
Нагадаємо: новорічні відзнаки у Британії присвоюють з часів правління королеви Вікторії в 19 столітті. Цими нагородами відзначають відомих діячів за їхню багаторічну діяльність, яка зробила внесок у загальнонаціональний розвиток.