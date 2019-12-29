У Британії уряд випадково опублікував домашні адреси тисячі людей

Британський уряд випадково опублікував домашні адреси 1097 людей, які мали отримати новорічні відзнаки, зокрема лицарські ордени та інші відзнаки, серед яких є співак Елтон Джон.

Як повідомило BBC, дані людей були у вільному доступі упродовж години.

Також до переліку потрапила британська співачка Олівії Ньютон-Джон, футболістка Джилл Скотт, ексгенпрокурор Елісон Сондерс та інші. У переліку зазначено, що Елтон Джон має отримати Орден за досягнення в музиці, адже у 1998 році співак уже став британським лицарем.

На сайті опублікували домашні адреси включно з номером будинку проживання та поштовий індекс. Крім артистів і спортсменів, у переліку були дані правоохоронців і військових.

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У Кабміні вибачилися перед постраждалими та пообіцяли розслідувати, як такий інцидент міг статися.

Нагадаємо: новорічні відзнаки у Британії присвоюють з часів правління королеви Вікторії в 19 столітті. Цими нагородами відзначають відомих діячів за їхню багаторічну діяльність, яка зробила внесок у загальнонаціональний розвиток.