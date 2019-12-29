Генсек ООН засудив теракт у Сомалі, що забрав життя майже 100 осіб
Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив і назвав "терористичною атакою" вибух, який прогримів учора у столиці Сомалі - Могадішо - і забрав життя понад 90 осіб.
Про це йдеться у заяві генсекретаря ООН, передає "Радіо Свобода".
"Винні в цьому жахливому злочині повинні постати перед судом", – заявив Гутерреш.
Влада Могадішо заявила, що кількість жертв може зрости через те, що багато людей були госпіталізовані в тяжкому стані.
Як раніше повідомляло агентство, теракт в Могадішо призвів до загибелі понад 90 людей, в тому числі чотирьох іноземців.
Вибух замінованого автомобіля стався на завантаженому пункті пропуску в столиці Сомалі в суботу вранці. За даними поліції, метою атаки стала податкова служба. Момент вибуху припав на годину пік.
Фото: ЕРА