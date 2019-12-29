Генсек ООН засудив теракт у Сомалі, що забрав життя майже 100 осіб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив і назвав "терористичною атакою" вибух, який прогримів учора у столиці Сомалі - Могадішо - і забрав життя понад 90 осіб.

Про це йдеться у заяві генсекретаря ООН, передає "Радіо Свобода".

"Винні в цьому жахливому злочині повинні постати перед судом", – заявив Гутерреш.

Влада Могадішо заявила, що кількість жертв може зрости через те, що багато людей були госпіталізовані в тяжкому стані.

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Як раніше повідомляло агентство, теракт в Могадішо призвів до загибелі понад 90 людей, в тому числі чотирьох іноземців.

Вибух замінованого автомобіля стався на завантаженому пункті пропуску в столиці Сомалі в суботу вранці. За даними поліції, метою атаки стала податкова служба. Момент вибуху припав на годину пік.

Фото: ЕРА