Правозахисники повідомляють про 490 загиблих під час протестів в Іраку

У результаті антиурядових мітингів у Багдаді та південних іракських містах загинуло не менш як 490 осіб.

Про це заявили в напівофіційній комісії з прав людини Іраку, повідомляє АР.

«У Багдаді та південних містах було вбито не менш як 490 учасників протесту за майже три місяці антиурядових мітингів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

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Масові протести також стали причиною відставки колишнього прем'єр-міністра країни Аделя Абдул-Махді наприкінці минулого місяця. Протестувальники вимагають, щоб цю посаду посів незалежний кандидат.

Фото: АА.