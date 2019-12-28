У Москві пройшли пікети на підтримку політв'язнів

У центрі Москва на Пушкінській площі пройшла серія одиночних пікетів з вимогою звільнити обвинувачених і засуджених за "московською справою" і в рамках інших резонансних процесів.

Про це повідомляє в Twitter «МБХ Медіа».

Судячи з оприлюднених фотографій, у багатьох пікетувальників на плакатах хештег "Ялинка 212" - це відсилання до номера статті Кримінального кодексу про "масові заворушення", якими московська влада оголосила неузгоджені акції за чесні вибори в Мосміськдуму, що пройшли 27 липня і 3 серпня

На площі встановлена ​​стилізована під ялинку інсталяція з плакатів з іменами тих, кого учасники пікетів і правозахисники вважають політичними в'язнями. Це, зокрема, заарештований аспірант МДУ Азат Міфтахов, засуджений за "дадінскою" статтею цивільний активіст Костянтин Котов, який активно підтримував українських політв'язнів, і ростовські підлітки, які дістали реальні терміни в шість років за пікет.

У пікетах беруть участь і колишні обвинувачені за "московською справою". Зокрема, Єгор Жуков, який дістав умовний термін у справі про заклики до екстремізму, який тримав плакат: «Я засуджений на 3 роки умовно за правду про цей режим».

Також вже кілька місяців в Москві проходять "метропікети". Громадські активісти по п'ятницях виходять до станцій метрополітену з плакатами на підтримку політв'язнів.

Як повідомлялося, після акцій протесту 27 липня, 3 і 10 серпня в Москві з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму була порушена так звана "московське справа". Спочатку вона розслідувалася як справа про масові заворушення, потім була перекваліфікована відносно більшості обвинувачених. У справі налічувалося більше двадцяти учасників, частина з них дістала реальні терміни.

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Симптоми кору, зазвичай, починаються через 10-12 днів після інфікування. Це значне підвищення температури, нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча. Також на початку у хворого з'являються дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип на обличчі та верхній частині шиї. Через 3 дні він розповсюджується по всьому тілу.

Фото: МБХ Медіа