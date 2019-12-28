Спецслужби Латвії вважають загрозами-2020 російських і китайських шпигунів

У Службі державної безпеки Латвії заявили, що в 2020 році загроза Латвії з боку російських спецслужб та її союзників залишиться на високому рівні, також прогнозується зростання розвідувальної активності Китаю.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Активність російських розвідувальних служб залишається незмінно високою. Інтерес СДБ викликають і спецслужби інших країн СНД, які Росія може використовувати для реалізації своїх геополітичних інтересів», - сказали в СДБ.

Ширше про ризики, пов'язані з діяльністю іноземних спецслужб, СДД обіцяє поінформувати в своєму публічному звіті на початку нового року.

У роботі органів СНД нині беруть активну участь Росія, Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан.