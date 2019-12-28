Більшість поляків вважають, що Дуда знову буде президентом

Переважна більшість громадян Польщі вважають, що президентські вибори у травні наступного року виграє чинний глава держави Анджей Дуда.

Про це свідчить опитування центру IBRiS, проведене для видання Rzeczpospolita.

Як зазначається, у перемогу Дуди вірять 59,4% опитаних. У тому, що президентом стане представниця ліберальної Громадянської коаліції Малгожата Кідава-Блонська, не сумніваються лише 10% респондентів. У незалежного кандидата, публіциста та шоумена Шимона Головні цей показник становить 6,3%.

Загалом у перемозі провладного кандидата (чинного президента Дуду підтримує владна партія “Право і Справедливість”) переконані 54,2% опитаних. Водночас у те, що вибори виграє хтось із опозиції, вірять лише 20,1% поляків.

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Президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2020 року. Згідно з останніми соцопитуваннями, Анджей Дуда має найбільше шансів бути переобраним на наступну каденцію.