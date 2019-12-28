Війна в Афганістані за десять років убила і скалічила понад 100 тисяч цивільних

В Афганістані за останнє десятиліття було вбито та поранено більш як 100 тисяч мирних мешканців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника ООН.

«Я з надзвичайним сумом визнаю, що кількість жертв і потерпілих серед мирного населення за останні десять років нещодавно перевищила 100 тисяч осіб», - заявив спеціальний представник ООН в Афганістані Тадамічі Ямамото.

Він уточнив, що йдеться про час, відколи Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) почала систематичне документування жертв серед цивільного населення цієї країни.

Раніше ООН повідомила, що з 1 липня по 30 вересня цього року в Афганістані було вбито й поранено «безпрецедентно багато» мирних мешканців - у цей період задокументовано 1174 смертельні випадки та 3139 поранень.