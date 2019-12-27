У Франції викликали "на килим" посла Ірану через арешт науковців
Про це повідомляє AP.
"Франція вважає багатомісячне затримання Фаріби Адельхи та Ролана Маршала неприйнятним і просить, аби консульським працівникам надали дозвіл відвідати їх у тегеранській в'язниці", - йдеться в повідомленні.
У липні влада Ірану заявила, що Фарібу Адельху, видатного антрополога, яка часто їздила у справах до цієї країни, арештували за обвинуваченням у шпигунстві. Ролана Маршала затримали, коли він намагався відвідати арештовану колегу.
Фаріба Адельха оголосила голодування - разом ув'язненою австралійкою Кайлі Мур-Гілберт. Ця наукова співробітниця Мельбурнського університету утримується у в'язниці з жовтня 2018 року.
Як уточнюється, посла Ірану до МЗС Франції викликали у четвер. Від нього зажадали "цілковитої прозорості" у ситуації з науковцями.