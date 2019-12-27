Російські ГРУшники їздили у Каталонію напередодні референдуму — Bellingcat

Щонайменше троє співробітників ГРУ РФ подорожували до Барселони з 2016 по 2017 роки перед незаконним референдумом про незалежність Каталонії.

Про це йдеться у спільному розслідуванні іспанської газети El Pais, міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat та Civic Media.

“Щонайменше троє співробітників ГРУ РФ подорожували до Барселони з листопада 2016 по грудень 2017 року”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з розслідуванням йдеться про трьох співробітників секретного "підрозділу 29155" ГРУ РФ - Дениса Сергєєва, Олексія Калініна та Михайла Опришка.

Сергєєв відвідав Барселону кілька разів, інколи він використовував інше прізвище (Федотов) для прикриття. Його останній візит датується від 29 вересня 2017 року, це за два дні до незаконного референдуму про незалежність Каталонії.

14 грудня 2016 року, Олексій Калінін, який вважається найактивнішим співробітником ГРУ РФ, (використовуючи ім'я Олексія Нікуліна) прибув до Барселони через місяць після прибуття Сергєєва. Згідно з отриманою інформацією, Калінін був помічений не тільки в Європі, але й у Китаї, Туреччині, Ізраїлі та Дубаї.

Третій ймовірний російський шпигун Михайло Опришко прибув до Барселони у грудні 2017, після того як 27 жовтня того року іспанський уряд запровадив у Каталонії пряме правління у відповідь на схвалення декларації про незалежність місцевим парламентом. Нині невідомо скільки часу сам Опришко провів в Іспанії.

За словами співрозмовників в іспанських дипломатичних колах, уряд Іспанії вже давно підозрював російське втручання у внутрішні справи країни.

“З весни 2018 року та після справи Скрипалів, британська й американська розвідки надали інформацію про декілька дестабілізаційних кроків, які робили росіяни на Заході, зокрема що стосується Іспанії то їхня увага була зосереджена саме на Каталонії”, - заявив співрозмовник.

Як повідомлялося, Національний суд Іспанії розслідує ймовірне втручання російських спецслужб у проведення референдуму в Каталонії у 2017 році.

Фото: АА