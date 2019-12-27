Японія відправить есмінець і патрульний літак на Близький Схід

Кабінет міністрів Японії ухвалив рішення направити Військово-морські сили країни на Близький Схід для захисту японських торгових суден.

Про це повідомляє АР.

"У п'ятницю Японія схвалила план щодо відправлення своїх військово-морських сил на Близький Схід, щоб забезпечити безпеку японських суден, які транспортують нафту", - йдеться в повідомленні.

Рішення Кабінету міністрів було ухвалене на тлі напруженості між Іраном та США, яка загострилася після виходу президента Дональда Трампа з ядерної угоди.

Згідно з планом Японія відправить близько 260 військовослужбовців разом з есмінцем і розвідувальним літаком P-3C, головним чином для збору розвідувальних даних в Оманській затоці, Аравійському море і протоці Баб-ель-Мандеб, яка поєднує Червоне Море та Аденську затоку.

Японія триматиметься подалі від Ормузької протоки, де діє коаліція, очолювана США.

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Прем'єр-міністр Сіндзо Абе повідомив про даний план президента Ірану Хасана Рухані ще минулого тижня, коли той відвідав Токіо.

Як відомо, постачання з Близького Сходу забезпечують понад 80% потреб Японії в нафті.