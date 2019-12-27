Гірськолижний курорт в Австрії тимчасово закрили після трьох лавин

У районі гірськолижного курорту Анкогель на півдні Австрії, де зійшли відразу три лавини, працюють десятки рятувальників.

Про це повідомляє агентство АРА.

"Після трьох сходжень лавин у гірськолижному районі Анкогель у Верхній Каринтії по обіді в четвер було задіяно десятки гірських рятувальників. Одна лавина засипала чотирьох спортсменів, які, втім, змогли самотужки вибратися зі снігу. У двох інших випадках рятувальники ведуть пошукові роботи на схилах", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до пошукової операції залучили два гелікоптери та наземну спецтехніку. Гірськолижний комплекс тимчасово закрито.

Раніше, 24 грудня, у високогірних районах Тіролю на південному заході Австрії було оголошено лавинну небезпеку четвертого рівня за п’ятибальною шкалою.