У Раді Європи засудили виконання смертного вироку в Японії

Страта в Японії громадянина Китаю, обвинуваченого в убивстві, викликала засудження речника Ради Європи.

Про це речник РЄ Даніель Гольтген написав у Twitter, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми засуджуємо нещодавню страту в Японії. Рада Європи домоглася скасування смертної кари у 47 країнах-членах та є учасником глобального альянсу за її скасування у світі», - зазначив речник РЄ.

We condemn the most recent #execution in #Japan. The Council of Europe has achieved the end of the death penalty in 47 European states and is part of a global alliance to abolish it world-wide. @AJENews https://t.co/GEHwPxxBf9 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 26, 2019

Як повідомлялося, 26 грудня у Японії стратили громадянина Китаю, якого суд визнав винним у скоєному 2003 року вбивстві чотирьох членів однієї родини.

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Японія є однією із небагатьох розвинених країн, де залишається чинною страта. Від 2000 року тут виконано 83 смертні вироки.