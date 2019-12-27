У Раді Європи засудили виконання смертного вироку в Японії

У Раді Європи засудили виконання смертного вироку в Японії

Укрінформ
Страта в Японії громадянина Китаю, обвинуваченого в убивстві, викликала засудження речника Ради Європи.

Про це речник РЄ Даніель Гольтген написав у Twitter, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми засуджуємо нещодавню страту в Японії. Рада Європи домоглася скасування смертної кари у 47 країнах-членах та є учасником глобального альянсу за її скасування у світі», - зазначив речник РЄ.

Як повідомлялося, 26 грудня у Японії стратили громадянина Китаю, якого суд визнав винним у скоєному 2003 року вбивстві чотирьох членів однієї родини.

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Японія є однією із небагатьох розвинених країн, де залишається чинною страта. Від 2000 року тут виконано 83 смертні вироки.

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