У Японії вперше за 10 років стратили іноземця

В Японії привели у виконання смертний вирок щодо громадянина Китаю за вбивство чотирьох людей - це перша за 10 років страта іноземця в країні.

Про це повідомляє BBC.

"В Японії стратили через повішення громадянина Китаю за вбивство чотирьох членів однієї родини. Це перша страта іноземця за останні 10 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, китаєць Вей Вей разом із двома спільниками скоїли вбивства у 2003 році.

Його спільники втекли до Китаю, де одного стратили у 2005 році, а інший засуджений на довічне ув'язнення.

Нині в Японії понад 100 людей чекають на страту. Минулого року було приведено у виконання вирок щодо 15 людей, серед яких 13 були членами секти "Аум Сінрікьо".

Читайте також: Президент Казахстану доручив скасувати смертну кару

Японія тільки з 2007 року почала оприлюднювати імена страчених. Відтоді тільки одного іноземця, громадянина Китаю, було страчено через повішення - це сталося у 2009 році.