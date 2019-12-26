"Фанфон" на Філіппінах забрав вже 20 життів, понад 58 тисяч - евакуйовані

Кількість загиблих у результаті тайфуну "Фанфон" на Філіппінах зросла до 20 людей.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на місцевих чиновників.

“Унаслідок тайфуну, який накрив Філіппіни на Різдво, загинуло щонайменше 20 людей”, - йдеться у повідомленні.

Понад 58 тисяч людей були евакуйовані напередодні шторму.

Десятки авіарейсів були скасовані, а в портах “застрягли” понад 15 тисяч людей через скасовані перевезення на поромах.

Смерті людей були зафіксовані в центральних провінціях країни — Капіз, Ілойло та Лейте.

Зазначається, що Філіппіни щороку “накриває” у середньому 20 тайфунів, проте відзначається, що за останні кілька років вони стали більш потужними.

Раніше було відомо про 16 загиблих та понад 4 тисяч евакуйованих.

фото: Sky News