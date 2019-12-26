У результаті нападу на військову базу в Афганістані 10 людей загинули — ЗМІ
Укрінформ
Унаслідок нападу на військову базу в афганській провінції Балк загинуло щонайменше 10 солдатів, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє TOLO News.
“Щонайменше 10 солдатів загинули в результаті нападу "Талібану” у середу вночі в провінції Балк”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, унаслідок нападу на військову базу семеро солдатів отримали поранення, а також було знищено військовий танк.
У самому терористичному угрупованні “Талібан” ще не взяли відповідальність за атаку.
Повідомляється, що днями в результаті нападу талібів на іншу військову базу в провінції Балк загинуло троє солдат, ще троє отримали поранення.
Як повідомлялося, на заході Афганістану бойовики Талібану напали на конвой Народного руху за мир та викрали близько трьох десятків осіб.