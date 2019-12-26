Патруль ВМС Британії "провів" російський корабель через Ла-Манш

Патрульний корабель ВМС Великої Британії HMS Tyne супродовжував російський навчальний корабель Балтійського флоту “Смольний” через Ла-Манш.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на ВМС Британії.

“Патрульний корабель ВМС Великої Британії супродовжував російський корабель через Ла-Манш. ”, - йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, патрульний корабель HMS Tyne супроводжував російський навчальний корабель Балтійського флоту “Смольний” у Святвечір, коли він пропливав територіальні води Великої Британії.

У відомстві додали, що британський корабель залишився у морі для спостереженням за російський кораблем.