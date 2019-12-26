Війська Асада захопили п'ять поселень в Ідлібі

У ході наступу, що триває у провінції Ідліб, урядові сили Сирії захопили п'ять населених пунктів.

Про це повідомляє Анадолу.

«Кількість поселень, захоплених з 20 грудня армією режиму Асада за підтримки Росії та проіранських бойовиків в Ідлібській зоні деескалації на північному заході Сирії, досягла 40... Напередодні ввечері армія Асада захопила ще п'ять селищ (Амдудія, Сих'ян, Баболін, Кефербасин і Текане) на півдні міста Маарат-ан-Нуман у провінції Ідліб», - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що під контроль армії Асада перейшов міст Хіш. По ньому проходила евакуація мирних жителів, а ЗС Туреччини використовували його в логістичних цілях.

Як повідомлялося, увечері 19 грудня армія Сирії почала другу фазу наступу на північному заході країни.

Кількома днями раніше російські та сирійські військові сили почали найпотужніший з початку місяця авіарейд над провінцією Ідліб. Удари були зафіксовані по ключовому місту Маарат-ан-Нуман, яке є наступною головною метою армії Асада в регіоні.

Фото: AA