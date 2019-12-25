Королева Єлизавета II привітала британців з Різдвом

Королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення, в якому привітала підданих із Різдвом та нагадала про важливість примирення заради спільного майбуття.

Відеопривітання королеви розмістив YouTube-канал BBC.

У зверненні Єлизавета II згадала про дві важливі річниці, що відзначалися у 2019-му: 50 років, відколи людина ступила на Місяць, та 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії. На її переконання, ці події показують, що людство здатне «відкласти вбік старі суперечності та просуватися вперед разом».

Звісно, Єлизавета II звернулася до біблійного мотиву Різдва - народження Ісуса Христа, котрий, за її словами, показав світові, як малі кроки, здійснені у вірі та надії, можуть подолати застарілі розбіжності та глибоко вкорінені протиріччя.

Завершуючи звернення, британська королева побажала всім дуже щасливого Різдва.