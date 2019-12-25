У Непалі затримали понад 120 китайців за підозрою у кіберзлочинах
Укрінформ
Поліція Непалу під час спецоперації затримала 122 громадянина Китаю, яких підозрюють у скоєнні кіберзлочинів.
Про це повідомляє The Telegraph.
"Вперше затримано стількох іноземців за підозрою у злочинній діяльності", - заявив начальник поліції Катманду Уттам Субеді.
Як зазначається, всі вони в'їхали до Непалу за туристичною візою.
Підставою для затримання стала інформація про те, що китайці займаються підозрілою діяльністю.
Усі затримані, серед яких є і жінки, і чоловіки, підозрюються в скоєнні кіберзлочинів і хакерських атаках на банкомати в Непалі, сказав Субеді.
Коментарів від представників посольства КНР наразі немає.