У Непалі затримали понад 120 китайців за підозрою у кіберзлочинах

Поліція Непалу під час спецоперації затримала 122 громадянина Китаю, яких підозрюють у скоєнні кіберзлочинів.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Вперше затримано стількох іноземців за підозрою у злочинній діяльності", - заявив начальник поліції Катманду Уттам Субеді.

Як зазначається, всі вони в'їхали до Непалу за туристичною візою.

Підставою для затримання стала інформація про те, що китайці займаються підозрілою діяльністю.

Читайте також: У Непалі можуть змінити умови для сходження на Еверест

Усі затримані, серед яких є і жінки, і чоловіки, підозрюються в скоєнні кіберзлочинів і хакерських атаках на банкомати в Непалі, сказав Субеді.

Коментарів від представників посольства КНР наразі немає.