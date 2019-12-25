Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори

Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори

Укрінформ
Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори, спрямований на те, щоб дати незалежним політичним діячам більше шансів на отримання місць у законодавчому органі, що є ключовою вимогою протестувальників – зробити вибори більш справедливими.

Про це передає "Радіо Свобода".

"Новий закон перетворює кожну з 18 провінцій країни в кілька виборчих округів, з одним обраним законодавцем на 100 тисяч людей. Закон також перешкоджає участі партій в єдиних списках, які раніше допомагали їм легко отримати місця в певній провінції. Натомість тепер місця дістануться тому, хто отримає найбільшу кількість голосів у виборчих округах", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Іраку перекрили ключові автошляхи до Багдада — вимагають відставки прем’єра

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок сутичок із силовиками загинули понад 400 демонстрантів.

Протестувальники вимагали не тільки нового закону про вибори, але й усунення всієї політичної еліти та незалежного від певної політичної сили прем’єр-міністра. Прем’єр-міністр Адель Абдул Махді минулого місяця подав у відставку під тиском вуличних демонстрацій.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-