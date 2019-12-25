Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори, спрямований на те, щоб дати незалежним політичним діячам більше шансів на отримання місць у законодавчому органі, що є ключовою вимогою протестувальників – зробити вибори більш справедливими.

Про це передає "Радіо Свобода".

"Новий закон перетворює кожну з 18 провінцій країни в кілька виборчих округів, з одним обраним законодавцем на 100 тисяч людей. Закон також перешкоджає участі партій в єдиних списках, які раніше допомагали їм легко отримати місця в певній провінції. Натомість тепер місця дістануться тому, хто отримає найбільшу кількість голосів у виборчих округах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок сутичок із силовиками загинули понад 400 демонстрантів.

Протестувальники вимагали не тільки нового закону про вибори, але й усунення всієї політичної еліти та незалежного від певної політичної сили прем’єр-міністра. Прем’єр-міністр Адель Абдул Махді минулого місяця подав у відставку під тиском вуличних демонстрацій.

Фото: АА