В Індії затвердили реєстр населення попри масові протести

В Індії затвердили новий реєстр населення, незважаючи на протести щодо спірного закону про громадянство.

Про це повідомляє ВВС.

«Індійський кабінет міністрів затвердив новий реєстр населення, незважаючи на протести проти закону про громадянство, який критики вважають антимусульманським», - йдеться в повідомленні.

Влада країни стверджує, що Національний реєстр населення містить в собі список всіх людей, що живуть в країні, і що це допоможе в напрацюванні політики країни.

Проте критики заявляють, що «сумнівних громадян» з цього списку попросять довести, що вони індійці.

Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності почалися в Індії 12 грудня. У зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими і текстовими повідомленнями.

Під час протестів загинуло вже понад 20 людей.