В Індії затвердили реєстр населення попри масові протести
Про це повідомляє ВВС.
«Індійський кабінет міністрів затвердив новий реєстр населення, незважаючи на протести проти закону про громадянство, який критики вважають антимусульманським», - йдеться в повідомленні.
Влада країни стверджує, що Національний реєстр населення містить в собі список всіх людей, що живуть в країні, і що це допоможе в напрацюванні політики країни.
Проте критики заявляють, що «сумнівних громадян» з цього списку попросять довести, що вони індійці.
Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності почалися в Індії 12 грудня. У зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими і текстовими повідомленнями.
Під час протестів загинуло вже понад 20 людей.