Росія відпустила японські риболовецькі судна, що затримала біля спірних островів

П'ять японських риболовецьких суден та їх екіпажі, затримано російськими прикордонниками минулого тижня, повернулися додому.

Про це повідомляє NHK.

«П'ять японських риболовецьких суден та їх екіпажі повернулися в порт у північній японській префектурі Хоккайдо через тиждень після затримання їх російською владою», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судна і 24 члена екіпажів зустріли їх сім'ї та представники риболовецького кооперативу в порту Ханасакі міста Немуро у другій половині дня у вівторок.

Раніше російський суд засудив екіпажі суден до штрафу в розмірі 6,4 мільйона рублів за те, що вони не задекларували улов, головним чином, восьминога в обсязі семи з половиною тонн.

Після підтвердження сплати штрафу рибалок відпустили.

Як повідомлялося, минулого тижня російська прикордонна служба затримала п'ятьох японських риболовецьких суден. Прикордонники доставили їх на острів Кунасірі, один зі спірних островів Хоккайдо, утримуваних Росією.

Міністерство закордонних справ Японії направило Росії подання з цього приводу і закликало звільнити суду та їх екіпажі «з міркувань гуманності».