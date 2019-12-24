Три країни підтвердили зобов'язання щодо роззброєння КНДР

Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї ще раз підтвердили своє зобов'язання в питанні ядерного та ракетного роззброєння КНДР.

Про це повідомляє АР за результатами тристороннього саміту в Китаї.

"Три країни готові співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб вирішити питання щодо (денуклеаризації - ред.) Корейського півострова політичним шляхом", - сказав прем’єр-міністр КНР Лі Кецян на спільній пресконференції після засідання.

Лі заявив, що він, його японський колега Абе Шіндзо та президент Південної Кореї Мун Чже Ін погодилися, що "діалог та консультації - це єдиний ефективний спосіб вирішити питання Корейського півострова".

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У сво чергу, президент Мун заявив, що сторони домовилися підтримати зусилля щодо поновлення переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном, щоб "денуклеаризація та мир ... могли насправді просунутися".

Лідери також заявили, що обговорювали регіональну співпрацю у сферах економіки, захисту довкілля та міжлюдських контактів.

"Всі ми виступаємо за вільну торгівлю та сприяємо економічній інтеграції. Китай вважає, що захист вільної торгівлі вигідно захищає багатосторонність, світовий мир", - сказав Лі.

Як повідомлялося, Північна Корея встановила крайній термін до кінця року, протягом якого США повинні "змінити свою політику ворожості" на тлі відсутності прогресу у виконанні свого зобов'язання щодо припинення ядерної програми КНДР і встановлення міцного миру.