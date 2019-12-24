Три країни підтвердили зобов'язання щодо роззброєння КНДР
Про це повідомляє АР за результатами тристороннього саміту в Китаї.
"Три країни готові співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб вирішити питання щодо (денуклеаризації - ред.) Корейського півострова політичним шляхом", - сказав прем’єр-міністр КНР Лі Кецян на спільній пресконференції після засідання.
Лі заявив, що він, його японський колега Абе Шіндзо та президент Південної Кореї Мун Чже Ін погодилися, що "діалог та консультації - це єдиний ефективний спосіб вирішити питання Корейського півострова".
У сво чергу, президент Мун заявив, що сторони домовилися підтримати зусилля щодо поновлення переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном, щоб "денуклеаризація та мир ... могли насправді просунутися".
Лідери також заявили, що обговорювали регіональну співпрацю у сферах економіки, захисту довкілля та міжлюдських контактів.
"Всі ми виступаємо за вільну торгівлю та сприяємо економічній інтеграції. Китай вважає, що захист вільної торгівлі вигідно захищає багатосторонність, світовий мир", - сказав Лі.
Як повідомлялося, Північна Корея встановила крайній термін до кінця року, протягом якого США повинні "змінити свою політику ворожості" на тлі відсутності прогресу у виконанні свого зобов'язання щодо припинення ядерної програми КНДР і встановлення міцного миру.