У США розпочали розслідування щодо BMW

Комісія з цінних паперів і бірж США розпочала розслідування щодо німецького автовиробника BMW через підозру у махінаціях, пов'язаних із завищенням кількості проданих машин.

Про це повідомляє DW з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними ЗМІ, автодилери BMW реєстрували автівки на себе як нібито продані. Та насправді вони залишалися на дилерських стоянках. Потім машини продавали як ледь вживані.

"Така практика дозволяє штучно покращити обсяги продажів", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що за 9 місяців 2019 року автовиробник продав у США майже 323 тисячі автомобілів марок BMW і Mini. Це - на 1,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Речник BMW підтвердив факт розслідування і запевнив, що автовиробник "повністю співпрацює" з комісією.

BMW - не перший виробник автомобілів, роботу якого розслідувала американська комісія. У вересні після років розслідування вона оштрафувала на 40 мільйонів доларів італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler, визнавши його винним у введенні в оману інвесторів шляхом маніпулювання цифрами щодо обсягів продажів.