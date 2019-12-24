Поліція припиняє пошуки зниклих після виверження вулкана у Новій Зеландії

"Пошук двох зниклих жертв виверження Вакаарі/Уайт-Айленд призупинено", - заявив комісар поліції регіону Бей-оф-Пленті Енді Макгрегор.

За його словами, родини двох зниклих людей були проінформовані про це рішення.

"Поліція, як і раніше, готова реагувати якщо з'явиться нова інформація", - сказа Макгрегор.

Поліції та рятувальникам так і не вдалося знайти тіла 17-річної туристки з Австралії Вайнони Ленгфорд і 40-річного новозеландського гіда Хайдена Маршалл-Інмана. Вважається, що їхні тіла віднесло в океан, що омиває безлюдний вулканічний острів.

Як повідомлялося, на момент виверження вулкана 9 грудня неподалік перебували 47 людей. Вік постраждалих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина - з Малайзії, дві - з Великої Британії, дев'ять - із США та п’ять - з Нової Зеландії.

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Унаслідок виверження загинули 19 людей.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років на острові відбулося кілька вивержень, але тоді ніхто не постраждав.