У Нідерландах закрили останню вугільну електростанцію

Електростанція "Хемвег" в Амстердамі, що працювала на вугіллі, офіційно закрита.

Вона була останньою вугільною електростанцією в Нідерландах, повідомляє NOS.

“У суботу востаннє було завантажено вугілля у величезну піч, а вранці станція припинила свою роботу. Амстердамська електростанція працювала упродовж 25 років, але тепер закрита для досягнення кліматичних цілей”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: вугілля є найбільшим забруднюючим викопним паливом. Закрита ж електростанція викидала 3,3 мегатонни CO2 на рік.