З наступного року в Африці з'явиться нова валюта – еко

У 2020 році Франція перестане підтримувати західноафриканський франк (CFA franc), який є спільною валютою восьми західноафриканських країн.

Як повідомляє RFI, про це було оголошено під час міжнародного туру президента Франції Еммануеля Макрона країнами Західної Африки, колишніми французькими колоніями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Кот-д’Івуару Аласан Уаттара оголосив про завершення існування спільної регіональної валюти восьми країн у Західній Африці, яку підтримує Франція. У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон оголосив в Абіджані (столиця Кот-д’Івуару – ред.) це історичною реформою", - повідомляє Міжнародне французьке радіо.

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На заміну західноафриканському франку у 2020 році буде запроваджена нова валюта – еко. Зона її використання поширюватиметься на вісім країн, які входять до Економічної спільноти країн Західної Африки. Сім з цих держав – Кот-д’Івуар, Бенін, Буркіна Фасо, Малі, Нігер, Сенегал і Того – були французькими колоніями. Гвінея Бісау також входить до західноафриканської валютної зони, але колонією Франції не була.

Париж офіційно вже не буде підтримувати нову валюту, як це відбувається із нинішнім західноєвропейським франком. У свою чергу вісім країн Західної Африки не триматимуть 50% своїх валютних резервів у французькому казначействі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що валютна реформа Економічної спільноти Західної Африки означатиме припинення франко-африканських монетарних зв'язків.