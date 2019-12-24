Нігерійські військові ліквідували понад 30 бойовиків Боко Харам

Нігерійські військові ліквідували понад 30 бойовиків Боко Харам

Укрінформ
Нігерійські військові вбили 31 терориста "Боко Харам", зокрема й одного з командирів.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на речника Збройних сил Нігерії.

Зазначається, що військові влаштували засідку на терористів поблизу міста Даматуру в штаті Йобе й вели з ними перестрілку понад 3 години.

“Командувач угрупування Боко Харам, відомий під ім’ям Мухтар, був серед загиблих у результаті сутички”, - йдеться у матеріалі.

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Речник розповів, що Мухтар організовував багато засідок на нігерійських військових вздовж узбережжя озера Чад. “Терористи мали намір вдертися до міста Даматуру, аби посіяти хаос серед мешканців, але військові зірвали напад”, - пише Xinhua. 

Водночас, інформації про загиблих або поранених силовиків у Збройних силах Нігерії не надали.  

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Нагадаємо: Боко Харам розпочав збройний супротив центральному уряду Нігерії понад десять років тому, ставлячи собі за мету створити ісламський халіфат на території найбільш населеної країни Африки.

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