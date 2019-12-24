На Галапагосах оголосили надзвичайний стан через розлив нафти

Уряд Еквадору ввів режим надзвичайної ситуації через аварії баржі Orca з нафтопродуктами на території національного парку Галапагоських островів, які входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє DW.

Співробітники національного парку намагаються запобігти поширенню понад 2500 літрів дизельного палива у водах біля острова Сан-Крістобаль.

У районі катастрофи встановлені захисні бар'єри та використовуються абсорбенти для поглинання фракцій нафти.

Фахівці побоюються, що можуть постраждати унікальні природні об'єкти та рідкісні види тварин, такі як гігантська черепаха та морська ігуана.

Глава міністерства навколишнього середовища Еквадору заявив, що ситуація під контролем, але небезпека забруднення ще велика.

Нагадаємо, аварія на баржі сталася 22 грудня. Біля пірсу на острові Сан-Крістобаль на баржі при завантаженні зламався кран. Він звалився на судно, після чого воно почало тонути. Члени екіпажу врятувалися, один з них отримав травми.

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