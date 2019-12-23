Венецію знову затопило

Рівень води в італійській Венеції піднявся до 1,44 метра у понеділок.

Про це повідомляє AP.

"Попри те, що у понеділок рівень води (у Венеції — ред.) був менший, ніж очікувалося, все одно рівень у 1,44 м вважається надзвичайним, адже вищий за позначку в 1,40 м", - йдеться у повідомленні.

Фото: Matteo Tagliapietra/Interpress

За словами місцевого спеціаліста з питань приливів Алвіса Папи, це вперше в історії, коли рівень води досягає позначки 1,40 або вище вп'яте впродовж одного року.

Він також додав, що до цього року рекорд такого підвищення води становив двічі за рік.

Як повідомлялося, у листопаді прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у Венеції через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті становив 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

У результаті масштабного затоплення загинуло двоє людей. Збитки для міста оцінюють в сотні мільйонів євро.