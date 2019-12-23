Джонсон: Я помилився, коли вважав можливим перезавантажити відносини з РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вважає неможливим перезавантаження відносин з Росією.

Про це він заявив у коментарі The Spectator.

“Я змінив свою думку щодо можливості перезавантажити (відносини — ред.) з Росією. Я дійсно вважав, як, думаю, і багато попередніх міністрів МЗС і прем'єр-міністри, що ми можемо почати все спочатку з Росією. Що це велика країна, з якою ми боролися проти фашизму. Дуже, дуже сумно, що я був неправий”, - повідомив очільник британського уряду.

Джонсон додав, що дуже розчарувався, коли зрозумів, що був неправий, коли думав, що з Москвою можна перезавантажити відносини.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію звіту про можливе втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після перемоги на позачергових парламентських виборах.