Туск підтримає опозиційну кандидатку на виборах президента Польщі

Експрезидент Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на майбутніх президентських виборах в країні підтримає кандидата від Громадянської коаліції (KO) Малгожату Кідаву-Блонську.

Про це він заявив в ефірі телепрограми на порталі Wirtualna Polska.

"Я вважаю Малгожату Кідаву-Блонську хорошим і повноцінним кандидатом. Вона має лише переваги, але стартує у найскладніший з можливих моментів для своєї політичної формації, тому вона не викликає ще таких емоцій, щоб люди йшли за нею у вогонь", - зазначив Туск.

На його думку, якщо не станеться несподіваних подій, то до другого туру виборів у Польщі мають вийти Дуда і Кідава-Блонська.

Туск також позитивно висловився щодо інших кандидатур на посаду президента. Серйозними конкурентами для Кідави-Блонської він назвав лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша і відомого польського публіциста і шоумена Шимона Головню. Водночас Туск застеріг, аби не порівнювати Головню з президентом України Володимиром Зеленським, який також є з шоубізнесу і до президентства не мав політичного досвіду. Він зазначив, що у випадку Зеленського за ним стояли "гігантські гроші і дворічна підготовка".

"Якщо хтось собі думає, що Головня буде політичним Зеленським, або, не дай Бог, так думає сам Головня, то, звичайно, з цього нічого не буде", - оцінив Туск.

Експрезидент Євроради також зазначив, що вважає чинного президента Анджея Дуду фаворитом наступних президентських виборів, але не за його особисті якості, а завдяки підтримці чинного президента правлячою партією "Право і справедливість" (PiS).

Туск зазначив, що відмовляючись від участі у президентських виборах, він довго оцінював ситуацію, але його персона в Польщі збуджує занадто багато не лише позитивних, а й негативних емоцій. Тому він вирішив залишитися поза участю у виборах.

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Як повідомлялося, вибори президента Польщі відбудуться в травні 2020 року. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями центру Estymator для тижневика Do Rzeczy, у першому турі президентських виборів в Польщі Дуда зараз міг би розраховувати на підтримку 46,6% виборців, а його найближча конкурентка Кідава-Блонська - 22,4%.