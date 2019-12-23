Помпео у січні обговорить КНДР з главами МЗС Японії й Південної Кореї – ЗМІ

США організовують зустріч з міністрами закордонних справ Японії та Південної Кореї у січні, щоб обговорити ситуацію щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє The Japan Times.

«За даними джерел, державний секретар США Майк Помпео та його японський і південнокорейський колеги Тошіміцу Мотегі і Кан Ген Гва можуть зустрітися в Сан-Франциско в середині січня. Така тристороння зустріч не проводилася з серпня», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в ході зустрічі США та їх азійські союзники обговорять дії та риторику КНДР і те, як на них реагувати.

Зокрема, тристороння зустріч відбудеться на тлі припущень про те, що Пхеньян може випробувати міжконтинентальні балістичні ракети, оскільки переговори про денуклеаризацію з США зайшли в глухий кут.

Зазначається, що також можуть бути проведені двосторонні зустрічі, зокрема між міністрами закордонних справ Японії та Південної Кореї, чиї відносини залишаються напруженими.

Напруженість посилювалася в останні тижні, коли Пхеньян провів серію випробувань зброї і вів словесну війну з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за зусиллями Північної Кореї розробити нові види озброєнь та готові діяти у відповідь в разі, якщо вони з'являться.

Президент США виступив з такою позицією на тлі заяв Північної Кореї про готовність поновити ядерну та ракетну програми, якщо офіційний Вашингтон не пом'якшить позицію в переговорах щодо денуклеаризації. При цьому Пхеньян обіцяв навіть "різдвяний подарунок" для США.

У КНДР хочуть отримати поетапне послаблення санкцій, натомість позиція США полягає в тому, що для скасування економічного тиску Північна Корея повинна провести повний процес ядерного роззброєння з можливістю перевірки міжнародними спостерігачами.