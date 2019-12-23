Три події світу. Протокол з продовженням, шоу Путіна та невгамовний Трамп

Палата представників Конгресу США офіційно звинуватила Дональда Трампа у перевищенні владних повноважень

Протокол про наміри забезпечити транзит газу до Європи викликав неоднозначний ефект. Путін продовжив публічні пошуки спільного коріння росіян, українців та білорусів та інші імперські випади.

ЄС, Росія та Україна попередньо домовилися про транзит газу протягом п’яти наступних років. «Газпром» взяв на себе зобов’язання виплатити компенсацію, яку присудив Стокгольмський арбітраж, проте у відповідь Україна відкличе інші позови проти російської енергетичної монополії. Олексій Оржель та Юрій Вітренко на два голоси запевняли, що юридична боротьба за втрачені кримські активи «Нафтогазу» триватиме. У Брюсселі зі зрозумілих причин говорять про спільну перемогу, у Києві – про компроміси, у Москві – шукають нові можливості для реваншу. Звісно, варто почекати тексту угоди між «Газпромом», «Нафтогазом України» та українським оператором ГТС, проте повідомлення про підписання п’ятьма українським компаніями угод на постачання газу з Росії свідчить: у Кремлі не мають намірів відмовлятися від використання енергетичної зброї, хіба що змінюють методи її застосування.

Олексій Оржель, Юрій Вітренко

Наголошу, що газові домовленості відбулися на тлі фактичного провалу домовленостей у Парижі. Узгодити списки для обміну полоненими під час засідання ТКГ у Мінську не вдалося, не визначено і нові ділянки для розведення військ. Росія не поспішає віддавати українських полонених, намагаючись використовувати їх як важіль. До того ж особисто Путін вирішив перевірити реакцію українського керівництва публічними заявами про «споконвічні російські землі» у складі нашої держави та Потоцького, який сформував ідентичність українців, на переконання господаря Кремля. На жаль, гучної та однозначної реакції з Банкової та Михайлівської площі на цю імперську маячню не прозвучало.

Дональд Трамп / Фото: The White House

Україні тим часом допоміг Дональд Трамп, який оперативно підписав оборонний бюджет США, який передбачає не лише збільшення асигнувань на потреби оборони України, але і санкції проти NordStream2. Вони виявилися настільки промовистими, що швейцарська компанія, яка забезпечувала прокладання морського трубопроводу, заморозила участь у проекті до нових роз’яснень з боку США. Зовсім списувати NordStream2 зарано, проте газового бліцкригу напевно не буде. У Вашингтоні далекі від геополітичної філантропії, там намагаються реалізувати власні енергетичні інтереси, тому Києву варто шукати точки дотику.

Палата представників Конгресу США звинуватила Дональда Трампа у перевищенні владних повноважень. Він став третім американським президентом, який зіткнувся з процедурою імпічменту, і першим, у справі якого фігурував закордонний колега – Володимир Зеленський. Навряд чи факт постійний згадок про Україну в цьому контексті зміцнить авторитет нашої держави. До того ж лінія поведінки Трампа передбачатиме активний захист, і створення «секти свідків Джуліані» це припущення лише підтверджує. Капітулювати Трамп намірів не має, розраховуючи на непохитність позицій у Сенаті, а припинення процедури відсторонення від влади намагатиметься використати для старту президентської кампанії.

Євген МАГДА, Інститут світової політики