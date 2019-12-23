Паводок у Бурунді спричинив 12 смертей

Унаслідок швидкого паводка у місті Буджумбура в Бурунді загинуло щонайменше 12 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Про це заявив міністр громадської безпеки та надзвичайних ситуацій Бурунді Алейн Гійяме Буньйоні, повідомляє Xinhua.

“Безпекові служби та партнери міністерства, у тому числі Червоний хрест, роблять усе можливе, аби повернути ріку до русла, таким чином зменшивши збитки”, - сказав він.

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За його словами, причиною паводку, який також зруйнував кілька будинків, стали зливи. Вони спричинили вихід зазвичай маловодної місцевої ріки із берегів.

Міністр закликав місцевих мешканців тимчасово покинути зону катаклізму, пообіцявши надати притулок постраждалим.

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Xinhua нагадує, що у східній Африці цього року від злив та паводків загинуло щонайменше 280 людей. Загальна ж кількість постраждалих наближається до 3 мільйонів.