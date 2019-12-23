Теракт у готелі в Сомалі забрав життя п'ятьох осіб

Унаслідок теракту поблизу готелю у Сомалі загинуло щонайменше п’ятеро осіб, ще шестеро отримали поранення.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані місцевої поліції.

Зазначається, що вибух прогримів у припаркованій машині поблизу готелю “Глобал” у місті Галкао в центральному регіоні Сомалі - Мудуг.

У поліції наголосили, що кількість жертв може зрости й зазначили, що серед постраждалих були правоохоронці.

Наразі відповідальність за вибух не взяла на себе жодна організація, однак раніше до подібних терактів вдавалися пов’язані з аль-Каїдою угрупування.

“Вибух трапився лише за два тижні після того, як бойовики аль-Шабаб напали на готель поблизу президентського палацу у Могадішо, коли загинули п'ятеро людей”, - пише Xinhua.