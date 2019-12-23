Дитина знайшла у різдвяній листівці послання від в'язнів з китайської тюрми

Мережа супермаркетів Tesco зупинила співпрацю з китайською фабрикою після того, як у різдвяних листівках виявили послання, яке свідчить про застосування на виробництві рабської праці ув'язнених.

Про це повідомляє BBC.

"Tesco припинила виробництво благодійних різдвяних листівок на фабриці в Китаї після того, як шестирічна дівчинка виявила повідомлення від працівників усередині листівки", - йдеться у публікації.

Як зазначається, дівчинка підписувала листівки однокласникам, коли побачила, що в одній з них уже є запис. «Ми іноземні увʼязнені у вʼязниці Шанхая, Китай. Нас примушують працювати проти нашої волі. Будь ласка, допоможіть нам та повідомте правозахисну організацію», — йшлося у тексті.

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У Tesco заявили, що шоковані цим та негайно припинили виробництво на фабриці у Китаї, де виробляються різдвяні листівки. Корпорація додала, що розірве контракт із виробником, якщо інформація про примусову працю підтвердиться.