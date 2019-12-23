У Ніцці евакуювали відвідувачів різдвяного ярмарку через невдалий жарт

У Ніцці евакуювали відвідувачів різдвяного ярмарку через невдалий жарт

Укрінформ
Співробітники французької поліції евакуювали близько 3,5 тисяч відвідувачів різдвяного ярмарку в Ніцці через невдалий жарт місцевого жителя.

Про це повідомляє BFMTV.

Так, один із відвідувачів на виході з ярмарку шепнув охоронцеві, що збирається сходити та купити бомбу. Охоронець, дотримуючись інструкції, негайно дав команду евакуювати людей.

Жартівника невдовзі затримали в одному з розташованих неподалік магазинів. Ним виявився чоловік віком близько 50 років. Він прийшов на ярмарок з донькою і співмешканкою, яка підтвердила, що чоловік — «любитель подібного роду недоречних жартів».

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Після двогодинної перерви ярмарок відновив роботу, а затриманий невдовзі постане перед судом.

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