Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2» - Лавров

Росія відреагує на санкції Сполучених Штатів Америки щодо трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», а також так звані «санкції з пекла», схвалені комітетом сенату США.

Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров в ефірі «Першого каналу», повідомляє «РБК».

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", — сказав Лавров.

Він також назвав дії американських конгресменів «безглуздими».

Нагадаємо: напередодні компанія Allseas, яка будує російський морський трубопровід в обхід України «Північний потік-2», оголосила про зупинку робіт через санкції США, передбачені у підписаному Дональдом Трампом оборонному бюджеті.