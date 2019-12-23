У Британії двоє осіб загинули через напад чоловіка з ножем

У Великій Британії молодик зарізав двох людей та поранив ще одну особу.

Напад стався 22 грудня у місті Кролі в графстві Західний Сассекс, повідомляє Express.

"Двоє людей загинули, а третя особа зазнала тяжких ушкоджень унаслідок нападу молодика з ножем у Кроулі, Західний Сассекс", - йдеться у повідомленні.

Третій потерпілий втратив багато крові та знаходиться в лікарні у важкому стані.

Як зазначається, нападника затримали на місці.

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Повідомляється, що він був знайомий із жертвами. У ЗМІ повідомляють, що "збожеволілий" чоловік перерізав горло двом людям у власному будинку. Імовірно, його жертвами стали члени його сім'ї, однак ця інформація поки не підтверджена.

На місці інциденту перебували близько десяти поліцейських машин і карет швидкої допомоги.

Фото: LONDON NEWS PICTURES