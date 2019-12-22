"Інсулінового" вбивцю в Нідерландах засудили на 20 років

У нідерландському Роттердамі суд визнав винним чоловіка у навмисних убивствах людей похилого віку шляхом введення їм інсуліну.

Про це повідомляє NOS.

“Суд у Роттердамі дав 20 років в'язниці з примусовим лікуванням чоловіку за так звані інсулінові вбивства”, - йдеться у повідомленні.

Суддя визнав доведеним, що 23-річний зловмисник (його в публікації називають Рахід А.), який доглядав літніх людей, убив чотирьох жінок, вводячи їм інсулін без медичної потреби.

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Злочини було скоєно у різних закладах догляду протягом 2016-го і 2017 років.

Правоохоронці підозрюють, що Рахід А. був загалом причетний до восьми замахів, а його дії могли спричинити безпорадний стан ще 11 осіб.