Кількість загиблих під час протестів в Індії перевищила два десятки

В Індії кількість загиблих під час протестів проти нового закону про громадянство збільшилася до 23 осіб.

Про це повідомляє АР.

«Кількість загиблих у результаті протестів проти нового закону про громадянство збільшилася до 23», - йдеться у повідомленні.

За словами представника поліції, більшість загиблих - це молоді люди, деякі з яких «померли від кульових поранень, однак нанесених не пострілами правоохоронців». Він стверджує, що поліція використовувала тільки сльозогінний газ, щоб «відлякати натовп».

Читайте також: Українцям в Індії радять бути обережними через протести

Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії 12 грудня. У зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими й текстовими повідомленнями.

Фото: aljazeera.com