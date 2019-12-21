Кількість загиблих під час протестів в Індії перевищила два десятки
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Укрінформ
В Індії кількість загиблих під час протестів проти нового закону про громадянство збільшилася до 23 осіб.
Про це повідомляє АР.
«Кількість загиблих у результаті протестів проти нового закону про громадянство збільшилася до 23», - йдеться у повідомленні.
За словами представника поліції, більшість загиблих - це молоді люди, деякі з яких «померли від кульових поранень, однак нанесених не пострілами правоохоронців». Він стверджує, що поліція використовувала тільки сльозогінний газ, щоб «відлякати натовп».
Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії 12 грудня. У зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими й текстовими повідомленнями.
Фото: aljazeera.com