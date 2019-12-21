Білий дім погрожував ветувати законопроєкт про бюджет через допомогу Україні - WP

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа погрожували демократам із Палати представників ветувати законопроєкт про бюджет країни, якби вони не відмовилися від формулювання з вимогою негайного виділення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на 5 співробітників самої адміністрації та чиновників Конгресу США.

“Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа днями погрожували президентським вето, яке могло призвести до закриття роботи уряду, якби демократи із Палати представників не відмовилися від формулювання з вимогою негайного виділення військової допомоги Україні.”, - йдеться у повідомленні.

За даними газети, саме формулювання все ж таки було виключено із документа, а президент Трамп підписав його в п'ятницю ввечері.

Як повідомили співрозмовники, саме через це формулювання точилися найгостріша дискусія між Білим домом та демократами з Конгресу перед підписання законопроєкту.

Зазначається, що якби формулювання все ж таки було включено до фінального тексту, то тоді Білий дім повинен був виділити $250 млн, призначені для військової допомоги Україні, впродовж 45 днів після підпису документа Трампом.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні та санкції проти газопроводу Nord Stream 2.

Фото: Official White House