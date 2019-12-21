Протести в Індії: 14 загиблих, затриманих - понад чотири тисячі
Про це повідомляє The National.
“Щонайменше 14 людей загинули й десятки постраждали в результаті сутичок в кількох індійських містах, зокрема Нью-Делі, в ході одного з найбільших протестів проти контроверсійного закону, які багато людей вважають антимусульманським”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад 4 тисячі людей були затримані в ході протестів по всій країні за порушення закону про демонстрації.
В різних регіонах країни поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі аби відтіснити протестувальників.
Раніше повідомлялося про 8 загиблих.
Демонстранти вимагали від влади скасувати контроверсійний закон, який може бути застосований проти 200 мільйонів мусульман в Індії коли буде створений загальнодержавний реєстр громадян.
Протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії минулого тижня.
У зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими і текстовими повідомленнями.
Фото: PAP Photo/Altaf Qadri