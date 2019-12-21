У порту Мексики зіткнулися два круїзні лайнери
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Укрінформ
Два круїзні судна, що належать одній компанії, зіткнулися під час маневру в порту на східному узбережжі Мексики.
Про це інформує CNN.
"Два судна - Carnival Glory та Carnival Legend - зіткнулися в п'ятницю в порту Косумель у Мексиці", - зазначається в публікації.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) 20 грудня 2019 р.
Уточнюється, що інцидент стався, коли одне судно стояло у порту, а друге рухалося. Також повідомляється про те, що внаслідок пригоди поранення дістав один пасажир.
У компанії, якій належать обидва лайнери, зазначили, що провадять оцінку заподіяної шкоди, а також визначають придатність суден до подальших морських перевезень.