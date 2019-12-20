Трамп заявив про досягнення прогресу в торговельних суперечках із Китаєм

Глава Білого дому Дональд Трамп сигналізував про досягнення позитивних зрушень у діалозі з Пекіном, зокрема, в урегулюванні торговельного протистояння між двома найбільшими економіками світу.

Про це він заявив після розмови з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем, повідомляє Укрінформ.

"Мав дуже гарну розмову з президентом Китаю Сі про нашу гігантську торговельну угоду. Китай уже розпочав широкомасштабну закупівлю сільськогосподарської продукції й не тільки. Офіційне підписання (торговельної угоди – ред.) узгоджується", - написав президент США у Twitter.

Водночас, він повідомив, що обговорював з китайським лідером також питання денуклеаризації Північної Кореї та ситуації в Гонконзі.

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Глава Білого дому охарактеризував свою розмову з лідером КНР словом "прогрес" наприкінці свого повідомлення.

США і Китай впродовж останнього року поглибили протистояння в торговельній сфері, яке характеризується підвищенням мит на цілі групи товарів, а також зривами у переговорному процесі. МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово попереджали про негативний вплив на світову економіку від торговельних війн між Китаєм і Сполученими Штатами.