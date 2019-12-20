Сенат США затвердив Бігуна заступником держсекретаря

Сенат США затвердив спеціального представника США по Північній Кореї Стівена Бігуна на посаді заступника голови Держдепартаменту.

Про це повідомляє AFP.

«Сенат США у четвер підтвердив, що переговорник по Північній Кореї Стівен Бігун стане другим номером у Держдепартаменті», - йдеться у повідомленні.

Кандидатуру Бігуна, який наразі знаходиться в поїздці до Азії у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах з Північною Кореєю, підтримали 90 законодавців і троє висловилися проти.

Як зазначає видання, підвищення Бігуна означає, що він візьме на себе роль виконуючого обов'язки головного американського дипломата, якщо держсекретар Майк Помпео займе місце в Сенаті, що, на думку політичних експертів, стає все більш імовірним.

Помпео привітав Бігуна з призначенням у своєму Twitter: «Вітаю Стіва Бігуна! Тепер він затверджений на посаду заступника держсекретаря. Ви були біля керма нашої команди, яка працює заради світлого майбутнього народу Північної Кореї та безпечної Америки».