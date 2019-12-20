Сенат США затвердив Бігуна заступником держсекретаря

Сенат США затвердив Бігуна заступником держсекретаря

Укрінформ
Сенат США затвердив спеціального представника США по Північній Кореї Стівена Бігуна на посаді заступника голови Держдепартаменту.

Про це повідомляє AFP.

«Сенат США у четвер підтвердив, що переговорник по Північній Кореї Стівен Бігун стане другим номером у Держдепартаменті», - йдеться у повідомленні.

Кандидатуру Бігуна, який наразі знаходиться в поїздці до Азії у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах з Північною Кореєю, підтримали 90 законодавців і троє висловилися проти.

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Як зазначає видання, підвищення Бігуна означає, що він візьме на себе роль виконуючого обов'язки головного американського дипломата, якщо держсекретар Майк Помпео займе місце в Сенаті, що, на думку політичних експертів, стає все більш імовірним.

Помпео привітав Бігуна з призначенням у своєму Twitter: «Вітаю Стіва Бігуна! Тепер він затверджений на посаду заступника держсекретаря. Ви були біля керма нашої команди, яка працює заради світлого майбутнього народу Північної Кореї та безпечної Америки».

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