Британський парламент сьогодні проведе голосування щодо Brexit

Парламент Великої Британії 20 грудня проведе голосування за угоду прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

«У п'ятницю депутати проведуть голосування щодо плану прем'єр-міністра Великої Британії залишити ЄС 31 січня», - йдеться у повідомленні.

Як підкреслив Джонсон, голосування це покладе кінець «затримок і ворожнечі» і забезпечить «визначеність». Однак його опоненти угоди кажуть, що план залишає невизначене майбутнє для Великої Британії, і узгодження торговельної угоди з ЄС може зайняти багато років.

Як відомо, вихід Британії з ЄС продовжували вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем і уникнути «жорсткого» виходу. Останній термін відстрочення виходу Великої Британії з блоку є 31 січня 2020 року.