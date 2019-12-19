Дональд Трамп: імпічмент за те, що «не люблять»?

Після оголошення Палатою представників імпічменту республіканці воліли би згорнути процес без зайвих слухань

Дональд Трамп опинився у халепі, в яку не потрапляли більшість попередніх президентів Сполучених Штатів. Він увійшов в історію як третій американський лідер, якому нижня палата Конгресу оголосила імпічмент. Це навряд чи можна назвати набутком, навіть якщо справу «зупинить» республіканська більшість Сенату. Яким би успішним для країни не вважав 45-й президент США своє правління, його ім`я в історії неминуче асоціюватиметься з загостренням протистояння всередині нації, закидами в порушенні Конституції та обструкції правосуддю. Принаймні такої думки зараз дотримується не менш як половина американських виборців.

ДЖОНСОН, КЛІНТОН, ТРАМП

За весь час існування Америки ще не було випадків, коли Сенат відправив би главу Білого дому в відставку. У 1868 році Палата представників висунула офіційні обвинувачення президенту Ендрю Джонсону. Формально вказувалось на порушення федерального закону про перебування президента на посаді через його роль у протистоянні Півночі й Півдня. Через 130 років, у 1998-му нижня палата оголосила імпічмент демократу Біллу Клінтону через те, що він збрехав Конгресу про інтимний зв'язок із Монікою Левінські. Як у першому, так і в другому випадках Сенат виправдав президентів та залишив їх на посадах.

Але була ще одна сторінка в американській історії з процедурою імпічменту – з президентом Річардом Ніксоном під час відомого Уотергейтського скандалу. Тоді Ніксон пішов у відставку до того, як Палата представників і Сенат зібрали достатню більшість, щоби усунути його з посади.

Тож, голосування цієї середи, 18 грудня 2019 року, в Палаті представників у США називали "історичним" навіть республіканські ЗМІ. Його результатом стала очікувана підтримка демократичної більшості по обох статтях звинувачень, висунутих проти Трампа – перевищенні влади та перешкоджанні роботі Конгресу США.

Що відрізняє нинішній імпічмент від подібних випадків у минулому – це те, що зараз задля втручання у вибори президента США в історію втягнута іноземна держава. І ця держава – Україна.

Фото: Офіс Президента

Якщо коротко, йдеться про звинувачення на адресу Трампа щодо його спроб натиснути на нову українську владу з метою відкрити розслідування в Києві проти його політичного конкурента Джо Байдена. Демократи за понад два місяці розслідування знайшли чимало свідчень, провели логічний зв'язок та затвердили все юридичними рамками. Республіканці ж разом із Трампом усе заперечують та заявляють, що демократи нічого не довели.

ДЕБАТИ І ПОЗИЦІЇ

Голосуванню передували емоційні дебати в Палаті представників. Демократи наголошували, що президент "зрадив Конституції, своїй присязі й американському народу". Спікер палати Ненсі Пелосі, яка формально ініціювала розслідування з імпічменту наприкінці вересня, заявила, що законодавці "не мають іншого виходу", щоби виконати власний обов'язок по охороні Конституції.

Дехто навіть звинуватив Трампа у дружбі з Володимиром Путіним та перешкоджанні зусиллям України протистояти російській агресії. "Незліченні свідчення демонструють, що президент утримував затверджені Конгресом долари платників податків, щоб шантажувати молодого нового президента України, який перебуває під атакою з боку Росії", – заявив конгресмен-демократ Пітер Дефазіо (Peter DeFazio).

Він зазначив, що на українську землю "вторглася Росія, Володимир Путін – друг Трампа – і він (президент США – ред.) затримав цю допомогу (Україні – ред.), поки не з’явився звіт викривача".

Демократи здебільшого акцентували увагу на двох статтях імпічменту, які були висунуті за результатами понад двомісячного розслідування в Палаті представників.

Метт Гетц / Фото: https://www.newsweek.com

Республіканці ж захищали свого президента й наголошували, що насправді винні демократи, які ініціювали болісний для країни процес. Для того, щоби зрозуміти логіку однопартійців Трампа, можна процитувати уривок із заяви одного з найбільш активних і емоційних захисників Трампа конгресмена Метта Гетца (Matt Gaetz).

"Йдеться не про Україну. Йдеться про владу – Дональд Трамп володіє нею, й демократи в Палаті представників хочуть забрати її собі. І це відбувається без (доведеного – ред.) злочину, без жодної жертви, без жодних доводів, без жодного порядку денного для Америки, без жодних правил і без почуття честі", – заявив республіканець.

Він звинуватив демократів у брудних "політичних хитросплетіннях", втім сам фактично вдався до розпалювання відвертої ворожнечі. Гетц заявив, що це все відбувається тому, що демократи "не люблять його (президента Трампа – ред .) і вони не люблять нас (республіканців – ред.)".

Луї Гомерт / Фото: Getty

Дехто з республіканців, такі як конгресмен Луї Гомерт (Louie Gohmert), продовжував звинувачувати Україну у втручанні в попередні вибори президента США нарівні з Росією, аби в будь-який спосіб виправдати затримання Трампом оборонної допомоги для Києва. Захисники Трампа також повторювали як мантру, що керівництво України заявило про відсутність будь-якого тиску з боку президента США.

Сам же глава Білого дому уважно стежив за дебатами. Принаймні, його радниця Келліан Конвей під час пресконференції в середу підтвердила, що Дональд Трамп "спостерігає за процесом", однак, за її словами "він має багато подій у своєму графіку". Під час самого голосування Трамп відправився в Мічіган, де виступав на черговому партійному заході. В момент оголошення результатів він якраз стояв за трибуною, де майстерно грав на публіку, плескав у долоні й вигукував гучні заклики. Однак було помітно, що президенту явно не вистачає нервової рівноваги.

ЩО ДАЛІ?

Хоч як там було, історія з імпічментом президента Трампа ще не завершена. Далі, за процедурою, справа перейде на розгляд у Сенат Сполучених Штатів. Це буде схожим на засідання суду великого журі, в якому присяжними виступатимуть американські сенатори. І тут, на відміну від Палати представників, більшість належить уже однопартійцям Трампа.

Тим часом, республіканці вже заявили, що замість судового розгляду воліли би згорнути процес імпічменту без зайвих слухань, які могли би додати аргументів проти президента.

Що буде далі, мають вирішити на переговорах лідери республіканської більшості й демократичної меншості в Сенаті. Демократи наполягають на тому, щоби заслухати принаймні чотирьох свідків: ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона, в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвені, а також двох працівників Білого дому – Роберта Блейра та Майкла Даффі, причетних до розпоряджень призупинити оборонну допомогу для України.

Джон Болтон

Задум демократів, очевидно, полягає в тому, щоби змусити заговорити Болтона, який залишився явно незадоволений діями Трампа, але відмовився виступати на слуханнях у розслідуванні Палати представників. Інший важливий свідок, Малвені, відомий тим, що вже плутався у своїх свідченнях щодо навмисного тиску на Україну з боку Білого дому. А Блейр та Даффі могли би пролити більше світла на мотиви президента щодо припинення підтримки України.

Мітч Макконнелл

Натомість прихильники Трампа не зацікавлені в тому, щоби "розпалювати вогонь" навколо президента. Лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл у цьому зв'язку заявив, що "розслідувати" – це обов'язок Палати представників. Таким чином, він формально відмовив ініціативі демократів.

Варто підкреслити, що Макконнелл уже відзначився своїм недвозначним підходом до забезпечення справедливого судового розгляду в Сенаті. Так, минулого тижня він заявив, що замість того, щоби виступати як присяжний, стоятиме на боці президента й навіть радитиметься безпосередньо з адвокатами Трампа щодо подальшого процесу.

Передбачається, що процес імпічменту в Сенаті розпочнеться на початку наступного року. Деякі ЗМІ називають у цьому зв'язку дату 6 січня, однак це офіційно має оголосити вже за кілька днів лідер республіканців Мітч Макконнелл.

НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Для України фігурувати у справі імпічменту президента США – далеко не краща перспектива. Адже згадки про нашу державу зазвичай лунають зовсім не в позитивному контексті, особливо з уст захисників Трампа. Тут йдеться і про корупцію – чи не найбільшу в світі; й про "втручання" в американські вибори на рівні з Росією; і про приховування секретного серверу демократів; і про іншу нісенітницю. Звісно, ці твердження при нагоді спростовуються на різних рівнях, але принципи пропаганди спрацьовують – і люди пам'ятають те, що продовжують методично твердити окремі республіканці.

Але є й гарні новини. Більшість американців все ж позитивно сприймають Україну, яка зі зброєю в руках протистоїть одному з найсерйозніших зовнішніх ворогів Сполучених Штатів – росіянам. І в цьому американці ладні допомагати українській нації.

Укрінформ